Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaşın dolandırıldıkları iddiasıyla ilgili basın açıklaması!

İSOS Termal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Uluers, Özel İdare İş merkezi önündeki açıklamada, kendilerine 9 bloklu bir projenin anlatıldığını ve satışın hazırda bulunan 3 blok üzerinden yapıldığını, geriye kalan 6 blokun ise yapılmadığını iddia etti.

Temelleri atılmayan blokların satışının yapıldığını ileri süren ve firmaya karşı hukuki sürecin başlatıldığını anlatan Uluer, konuşmasına şöyle devam etti;

"Şu an açılmış 114 dava dosyası var. Halen her haftasonu vatandaşlar bölgeye götürülerek satış yapılıyor. Bölgenin üzerinde de devlet şerhi bulunuyor ve bu yüzden tapularımızı alamıyoruz. Paramızı istediğimizde, 2013'teki şartlar üzerinde vermeyi teklif ediyorlar. O dönem 10-15 bin liradan satın aldığımız yerleri, bugün kendileri 80-90 bin liradan satıyor." diye konuştu.