Kahramanmaraş'ta bir haftada 12 silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ta polisin bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 12 şüpheli, 12 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, etkili bir şekilde suç ve suçluyla mücadele ederek havaya ateş eden şahıslara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişiler yakalandı. Polis ekipleri huzur uygulamalarında ve denetimlerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 6 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 3 kişi yakalandı. Toplamda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 12 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yakalanan 12 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadeleye yapılacağı, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.