Kahramanmaraş'ta bir haftada 14 silah ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ta son bir hafta içeresinde 13 şüphelide 14 silah ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 11:38
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 13 şüphelinin 14 silahla birlikte suçüstü yakalandığı belirtilerek, "Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı" denildi.
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