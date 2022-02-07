Kahramanmaraş'ta bir haftada 14 silah ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 13 şüphelinin 14 silahla birlikte suçüstü yakalandığı belirtilerek, "Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı" denildi.