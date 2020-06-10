Kahramanmaraş'ta bir ilk! Sosyal Mesafeli Mezuniyet töreni yapıldı

Mezuniyete Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

Mezuniyette Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Polis Ekipleri de öğrencilere hediyeler vererek sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımında önemli uyarılarda bulundu.

Hazırlanan hediyeler ve diplomalar katılımcılar tarafından öğrencilere taktim edildi, Aksu Haber ekibi olarak bizlerde minik kardeşlerimizden Meryem Korkmaz’a hediyesi ve diplomasını taktim ederek başarılar diledik.