Kahramanmaraş'ta bir ilk! Sosyal Mesafeli Mezuniyet töreni yapıldı
Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Menekşe Anaokulu pandemi sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmadığı gibi yeni normalleşmeyle birlikte de 2020 yılının ilk mezuniyet törenini yaptı hem de Sosyal Mesafeli bir şekilde bunu gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2020, 17:20 10.06.2020, 21:19
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Mezuniyete Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.
Mezuniyette Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Polis Ekipleri de öğrencilere hediyeler vererek sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımında önemli uyarılarda bulundu.
Hazırlanan hediyeler ve diplomalar katılımcılar tarafından öğrencilere taktim edildi, Aksu Haber ekibi olarak bizlerde minik kardeşlerimizden Meryem Korkmaz’a hediyesi ve diplomasını taktim ederek başarılar diledik.
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