Kahramanmaraş'ta bir kişi bıçakla yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 15:08
Bahçelievler Camisi yakınlarında M.D. (19) ile H.O. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, şüpheli M.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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