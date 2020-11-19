Kahramanmaraş'ta bir kişi cami önünde ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi cami önünde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 08:24 19.11.2020, 11:38
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı soruşturan polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.
112 Acil Sağlık Merkezine ihbarı yapan C.S. (28) ile ölü bulunan ve isminin Durdu G. (72) olduğu öğrenilen kişinin olay saatinde tartışıp kavga ettiği öne sürüldü.
C.S. gözaltına alındı. Durdu G.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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