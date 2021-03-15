Kahramanmaraş'ta bir kişi eski kayınpederini tüfekle yaraladı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, eski eşinin babasını av tüfeğiyle yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde M.B. (26) yaklaşık 2 hafta önce boşandığı eski eşi Badel K'nin (23) yaşadığı baba evinin önüne gitti.
Burada eski eşiyle görüşmek isteyen M.B. olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle evin kapısına doğru ateş açtı.
Bu sırada kapının arkasında olan eski kayınpeder Kenan K. (53) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı Kenan K. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan Badel K'nin 1 Mart'ta tehdit nedeniyle polis merkezine giderek M.B'den şikayetçi olduğu ve M.B. hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
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