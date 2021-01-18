Kahramanmaraş'ta bir kişi evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda bulunan 3 katlı binanın zemin katında yaşayan Dursun Alkaya'nın (74) yakınları iki gündür haber alamadıkalrı için eve geldi.

Kapıyı açan yakınları yaşlı adamı evinde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi ön otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.