Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin bahçesinde öldürüldü

Elbistan'a bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Süleyman Genç, evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Genç, evinin bahçesinde olduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan aile fertleri dışarıya çıktı. 35 yaşındaki Genç'in silahlı saldırıya uğradığının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, 35 yaşındaki adamın kafasına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi.

Genç'in cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık incelemesi sonrası Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.