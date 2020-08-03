Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Alınan bilgiye göre, A. Y. (38) boşanma aşamasında olan ve Fatih Mahallesi'nde annesinin yanında yaşayan eşi S. Y.'un (28) yanına gitti. Burada eşler arasında iddiaya göre kredi çekme ve para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A. Y., eşine tüfekle ateş etti, kayınvalidesi D. D.'u da tüfeğin dipçiğiyle yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Sevgi Yavuz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

D.D. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.