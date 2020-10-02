Kahramanmaraş'ta bir sorun daha çözüme kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Program dahilinde mahallelerin eksikliklerini tek tek gideren ekipler, yeni bir çalışmaya daha başladı. Afşin Türkçayırı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter yenileniyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmayla arterin genişliği 5 metreden 9 metreye çıkarılacak. Ulaşımı daha güvenli hale getirecek çalışmalarla ayrıca güzergahta iyileştirmelerde yapılacak. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı, güzergahı kullanan sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi gerektiği belirtildi.