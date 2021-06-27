Kahramanmaraş'ta boş kalan sokaklar dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmasına ağırlık veren büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kent merkezinde genel bir temizlik yaptı.

Ekipler, kısıtlamanın son gününde insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerleri ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla yıkayarak dezenfekte etti.

Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki personeller gün boyu sürdürdükleri çalışmalarla cadde ve sokakları, Pırıl pırıl yaptı.