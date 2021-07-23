Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde boşanma aşamasında olduğunu eşini ormanlık alanda öldürdü.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2021, 12:38 23.07.2021, 12:53
Alınan bilgilere göre , 22 Temmuz 2021 günü saat 22.20 sıralarında E.K. (38) boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Kırlangıç’ı (37) ilçe merkezindeki adresinden barışmak için kendi aracına aldı.
Göksun yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda aralarında çıkan tartışma sonrasında eşini tabanca ile öldürdü.
E.K., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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