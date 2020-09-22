Kahramanmaraş'ta bu bakkalda kredi kartı geçmiyor!
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde işletme sahibi Ali Dayı 3 kuşaktır peşin alıyor peşin satıyor kredi kartını asla kabul etmiyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2020, 16:47 22.09.2020, 19:53
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Dededen toruna üç kuşaktır Kahramanmaraş’ta bakkallık yapan ve halk nezdinde ali dayı olarak bilinen ali dertli kredi kartı kullanımına adeta savaş açtı.
3 kuşaktır dükkânlarında kredi kartı bulundurmayan 52 yaşındaki Ali Dertli namıdeğer Ali Dayı bakkal dükkânının camına yazdığı yazılarlada kimini düşündürürken kiminin ise yüzünde tebesüm bırakıyor.
Dedesinden ve babasından aldığı esnaflık kültürünü yaşatmak için mücadele verdiğini söyleyen Ali Dertli peşin alıp peşin satarken müşterilerine en iyi ürünü sunuyor.
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