Kahramanmaraş'ta bu kareler çok konuşulacak! Ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

 Kahramanmaraş'taki Yavşan ve Kapıçam tabiat parkları, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

KAHRAMANMARAŞ 29.06.2020, 16:37
50
Kahramanmaraş'ta bu kareler çok konuşulacak! Ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin 39'uncu tabiat parkı ilan edilen Yavşan Yaylası, 3 bin 480 dekarlık büyüklüğüyle dikkati çekiyor. Bölgede 67 familyaya ve 287 cinse dağılmış 529 tür ve tür altı seviyede bitki çeşitliliği bulunuyor. Bunların 65'i ise kayıtlarda endemik olarak yer alıyor. Bilim dünyasını ilgilendiren bu yönünün yanında yayla, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Serin havası kadar suyuyla da öne çıkan yayla, Kahramanmaraşlıların yanı sıra bölge illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin 30'uncu tabiat parkı ilan edilen Kapıçam Tabiat Parkı da kentin önemli doğal mekanları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki park, 1790 dekar büyüklüğü, taşıdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri dolayısıyla dikkat çekiyor. Kapıçam Tabiat Parkı'nda yer alan Botanik Bahçesi, bünyesi ise 200 nadir ve endemik otsu ve odunsu bitkiyi barındırıyor.

Asli ağaç türü kızılçam olan sahada, yaşları 90 ila 120 olan ağaçlar bulunuyor. Kapıçam Tabiat Parkı içinde tavşan, sincap, sürüngenler, incir kuşu, karatavuk gibi farklı kuş türleri yaşamını sürdürüyor.

- "Halkımızın ilgisini çekiyor"



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, AA muhabirine, Yavşan ve Kapıçam tabiat parklarının kentin önemli ve değerli yerleri arasında yer aldığını söyledi.

Tabiat parklarında, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde, yapı ve tesislerin bakım onarımını yaptıklarını aktaran Kalınkütük, "Normalleşme süreciyle tabiat parklarımıza ilgi arttı." dedi.



Kalınkütük, Kapıçam Tabiat Park'nda günlük piknik alanı, keklik üretim merkezi ve botanik bahçesinin bulunduğunu anlatarak, özellikle botanik bahçesinin doğal güzelliği bakımından özellikle düğünlerde fotoğraf albümü yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nın ise özellikle serin havası, yaylası dolayısıyla halkın ilgisini çektiğini belirten Kalınkütük, şunları kaydetti:



"Yavşan'da da en iyi hizmet sunmak adına mevcut tesislerimizin bakın ve onarımlarını tamamladık. İhtiyaç olan tesislerin de yapımı devam etmektedir. Yavşan Yaylası, gerek endemik bitki çeşitliliği bakımından gerekse 1600 rakımıyla serin havasının yanında sedir, karaçam ve göknar ağaçlarıyla halkımızın ilgisini çeken bir alanımız. Endemik bitkilerin bulunduğu, serin havasından dolayı halkın yoğun ilgi gösterdiği, bol oksijeninden dolayı talep gören, özellikle sıcak yaz aylarında çevre illerden bile insanların geldiği, serin ortamda güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bir alanımız."


Kalınkütük, ziyaretçilerden tabiat parklarından faydalanırken maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini, özellikle çöplerini alanda bulunan çöp kovalarına atarak sahayı temiz bırakmalarını istedi.

#Kahramanmaraş #Yavşan ve Kapıçam tabiat parkı #bitki örtüsü #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 29 Haziran 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:07
Öğle 12:41
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 28 32
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 28 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24