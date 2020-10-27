Kahramanmaraş'ta bu kütüphane öğrencilere gidiyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Gezici Kütüphane’ okulların açılmasıyla ziyaretlerine başladı. Öğrencilerin yaş aralığına göre masal ve okuma saatlerinin gerçekleştirildiği Gezici Kütüphane’de, temel eserlerden hikaye kitaplarına kadar onlarca kitap yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi eğiticileri ile bir araya gelen öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Memnuniyet Çok Yüksek

Yeni eğitim döneminde ulaşılan ilk durak Göksun Esenköy İlk ve Ortaokulu oldu. Okul bahçesinde konumlanan Gezici Kütüphane’ye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler kitaplarla buluştu. Gezici Kütüphane uygulamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, “Kütüphanesi bulunmayan okullarımıza giderek hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi hizmeti takdire şayan bir hizmettir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni eğitim dönemiyle Gezici Kütüphane’nin okul ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.