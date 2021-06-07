Kahramanmaraş'ta buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü!

Akdeniz ikliminde bulunması ve önemli tarım arazilerine sahip olması dolayısıyla Türkiye’de tarımcılık anlamında söz sahibi şehirlerden olan Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı.

KAHRAMANMARAŞ 07.06.2021, 16:35 07.06.2021, 18:08

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz ve beraberindeki heyet, bulunduğu konum ve coğrafyası itibariyle tarımcılıkta Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Kahramanmaraş’ta buğday hasadına başlayan Dulkadiroğlu İlçesi Abbaslar, Yeniyurt ve Alibeyuşağı bölgesindeki çiftçilere ziyaret gerçekleştirdi. Buğday hasadına başlayan çiftçilerle yakından ilgilenen ve sorunları, talepleri dinleyen heyet, 3 bölgedeki çiftçilere de bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

KILIÇ: KAPALI DEVRE SULAMA PROJESİ HAYIRLI OLSUN
Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şunları söyledi: “Rekolte güzel. Fiyatlarda güzel. Fakat Türkiye’nin bir gerçeği var. Biz su fakiri bir ülke değiliz ama su zengini bir ülkede değiliz. Her yedi yılda da olağan bir kuraklık var. Bu yılda o kuraklık mevsimine denk gelmiş durumdayız. Dolayısıyla kuraklık ülkemizin birçok bölgesini etkilemiş durumda. Kahramanmaraş’ımız, Yeni yurt Mahallemiz ve civarla alakalı Kartalkaya sulamamız çok önemli. Sulamamızla alakalı 1960-70’li yıllarda yapılan bir sulama sistemi olduğu için su kaybına sebep oluyor. Düzbağ suyunun Gaziantep’e gitmesiyle beraber Kartalkaya’daki su rezervimiz bize bir nefes aldıracak. Fakat bu yetmeyecek. Biz bu gerçekliği de gördüğümüz için Kartalkaya sulamamızın gerek sağ sahil gerekse de sol sahil sulamasıyla alakalı kapalı devre sulamaya geçmek için bir çaba sarf ettik. Genel müdürlüğümüz her iki kanalımızın da 200 bin dönümü aşkın alanda kapalı devre sulamanın projelerini tamam. Ama 650 milyon TL’lik bir yatırım masrafı gözüküyor. Projelerimiz tamamlandı. Bölgemize hayırlı olsun.”

ÇETİNKAYA: 150 BİN DÖNÜM CİVARINDA BUĞDAYIMIZ EKİLİ
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ta 2020-2021 hasat sezonuna başladık. Biçerdöverlerimiz yoğun bir şekilde arazilerde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda çiftçimizin arazide çalışmasının karşılığını bugün alıyoruz. Kahramanmaraş bir tarım şehri. Tarım olmazsa asla olmaz. Üretime devam etmemiz lazım. İmkânlar dâhilinde bu yıl Kahramanmaraş’ta 150 bin dönüm civarında buğdayımız ekili. Bu buğdayın, ülkemizin birçok yerinde fiyatları toprak mahsulleri ofisinin açıkladığının üzerinde seyrediyor. Tabi bu durum Kahramanmaraş bölgesinde ki üretim yapan çiftçilerimizin son derece sevindirici ama ülkemiz açısından bakıldığında üzücü bir durum.

ÇETİNKAYA: BUĞDAY 2,5 LİRADAN SATILIYOR
Kahramanmaraş’ta iç piyasada toprak mahsulleri ofisinin açıkladığı fiyatın çok üzerinde satışlar yapılıyor. Kentimizde buğday 2 buçuk liradan satılıyor. Arpada 1.75 TL olarak açıklanan arpa, şu an 2.75 TL’den satılıyor. Kuraklığın etkisiyle buğday ve arpa fiyatının artması da öngörülüyor. Kahramanmaraş’ta sulanan arazilerimizde rekolte son derece iyi çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Rekoltede ciddi anlamda bir sıkıntımız yok. Rekolte olarak 800 kiloya kadar ürün aldığımız bölgeler var.”

AVŞAROĞLU: İNŞALLAH BEREKETLİ BİR HASAT OLUR
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, şunları söyledi: “Rabbim bol bereketli hasatlar nasip eylesin. Edindiğimiz izlenimlere göre bu yılki buğday fiyatları oldukça yüksek. Çiftçimizin yüzlerinin güldüğünü görüyoruz. İnşallah bereketli bir hasat olur.”

TARAMIŞ: TEK SIKINTIMIZ GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEK OLMASI
Yeniyurt Mahalle Muhtarı Hasan Taramış, şöyle konuştu: “Köyümüzün yüzde 100’ü çiftçilikle uğraşmakta. Şuan ise, buğday hasat dönemindeyiz. Çok şükür Allah’a sulu arazilerimiz verim olarak çok iyi. Ama sıkıntı susuz arazilerimizde. Susuz arazilerimizde biraz veri düşüklüğü var. Çiftçilikte maliyet girdileri gübre, mazot ve işçi de çok yüksek. Bizlerin tek sıkıntısı girdi maliyetlerinin yüksek olması. Yaşadığımız bir diğer sorun ise, şu anda sulama birliğinde su sıkıntısı olması. Mısırlarımıza 4-5 su verileceği söyleniyor. Bu miktarda ki su ile mısır yetişmez.”

KORKMAZ: ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ
Dulkadiroğlu İlçe Tarım Müdürü Talip Korkmaz, şunları dedi: “Yeni hasat sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimizin bizlere ne zaman ihtiyacı olsa kendilerinin her zaman yanındayız. Tarım teşkilatı olarak, bizlere düşen ne varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız.”

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