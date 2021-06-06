Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında yangın!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde buğday hasadı yapılırken çıkan yangında 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 16:28 06.06.2021, 17:34
15 Temmuz Mahallesi'nde Fevzi K'ye ait tarım arazisinde biçerdöverle buğday hasadı yapıldığı sırada biçilen alanda yangın başladı.
Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polisler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle 50 dönümlük tarlanın 5 dönümü zarar gördü.
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