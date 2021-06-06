Kahramanmaraş'ta bugün seçim var

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 11:58 06.06.2021, 19:59

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Eyüp Sultan Mahallesinde bir dönem içerisinde 2. Kez Sandık Başına Gidildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde, 497 oyla Eyüp sultan mahallesine muhtar seçilen, kısa süre sonrada hayatını kaybeden Süleyman Bayrak’ın vefatı üzerine ara seçime gidildi.

2019 seçimlerinden bu yana ise 2400 haneli mahallede, Süleyman Bayrak’ın 1. Azası hasan tel bu görevi sürdürüyordu.

Bugün ise 2 adaydan birini mahalle muhtarını seçmek için 1566 seçmen sandık başına gitti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen seçimde, seçmenler kısıtlamadan muaf tutuldu, seçim sırasında da pandemi tedbirlerine riayet edildi.

Bir dönemde ikinci kez muhtar adayı olan Ali Engizek, “Seçimin bu nedenle yenilenmesini istemezdik muhtarıma Allah rahmet eylesin” dedi.

Bir dönemde ikinci kez seçime giriyoruz, iki adayız mahallemizde. Aramızda rant yok kim seçilirse seçilsin iki tarafta memnun kalacaktır, sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz durmak yok yola devam deyip birbirimizle yardımlaşarak hizmete devam edeceğiz.

Seçimin yenilenme nedeni ise 2019’da seçilen muhtarımızın vefatı üzerine yenilendi, zorunlu olduğu için.

Seçim aslında 2020 yılı haziran ayında gerçekleşecekti fakat koronavirüs nedeniyle 2021 yılının haziran ayına ertelendi. Kazanan kişiye hayırlı olsun diyoruz, katılımcılara da teşekkür ediyorum.

Aza olarak görevi devralan Hasan Tel ise muhtarımızın vefatı bizi çok üzdü, seçimin tekrarlanması üzerine de adaylığımı koydum ifadelerine yer verdi.

2019’da Süleyman Bey ile aynı seçime beraber gitmiştik, birinci aza olarak da ben seçilmiştim. Seçimden kısa süre sonra Süleyman Bey vefat etti, kendisinin yerine atandık. 2 yıla yakındır devralmış olduğum görevi yürütmekteydim, seçimin tekrarlanması üzerine de adaylığı koydum.

2 yıldır mahallemizdeki hizmetleri aksatmadan elimizden geldiğince devam ettirmeye gayret ettik, bundan sonrada devam edecek inşallah. Mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda Kahramanmaraş ve merkez ilçelerinde, Eyüp sultan mahallesi haricinde 11 mahallede daha farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık için seçim gerçekleştirildi.

Haber: MEHMET DEVECİ

#Kahramanmaraş #seçim #Muhtar
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