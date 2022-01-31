Kahramanmaraş'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Kahramanmaraş'ta polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2022, 11:16 31.01.2022, 11:28
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, göreve çıkacakları sırada bahçede yaralı bir kızıl şahin buldu.
Yaralı kuş, bina içerisine alınıp ısınması sağlandıktan sonra tedavisi yapılmak üzere Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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