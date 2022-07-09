Kahramanmaraş'ta buruk bayram!

Şeyh adil mezarlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınlarını kaybedenlerle doldu taştı. vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren mezarlığa akın etti.

Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başlarında dua edip, kur’an’ı kerim okudu.

Mezarlıkta bulunan çeşmelerden su alarak, mezar taşlarını yıkayıp mezarlıkları sulayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde ölen yakınları için dua etti.