Kahramanmaraş'ta büyük bir azmin öyküsü! Engelsiz lezzetlerin 'Hakan' şefi

Ksü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Hakan ve kardeşi Şerife çeşitli yemek videoları çekerek sosyal medya platformlarında paylaşıyorlar.

İşlerini o kadar büyük bir heyecan ve özenle yapıyorlar ki paylaştıkları videoları milyonlar izliyor.

Tabi babaları ve ailesi de gençlerin en büyük destekçisi.