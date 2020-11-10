Kahramanmaraş'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, törenle anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde törenle anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 11:49 10.11.2020, 12:23
Atatürk Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğulu, anıta çelenk sundu.
Törende Üsteğmen Ufuk Tan Keleş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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