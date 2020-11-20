Kahramanmaraş'ta cadde ve meydanlara girişte HES kodu uygulaması başlatılmalı mı?

Koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla kamu kurumlarında hes kodu dönemi başlamıştı. Kahramanmaraşlılar kamu kurumlarına getirilen hes kodunun Kahramanmaraş’ın demokrasi Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Trabzon Caddesine de getirilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyor.



Hes uygulamasına göre Kahramanmaraş’ta vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hıfzıssıhha Kurulu kamu kurumlarında girişlerde hes kodu zorunluluğu getirmişti. Ama Kahramanmaraşlılar yaya sirkülasyonunun fazla olduğu Trabzon Caddesi’ne de aynı uygulamanın getirilmesini istiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Hes kodu uygulamasının sorgulama alanlarının genişletilmeye başlatıldığı şu günlerde, Kahramanmaraş’taki vaka sayısındaki artışla birlikte vatandaşlar şehrin en kalabalık caddelerinden olan Trabzon Caddesi için Hes kodu sorgusuyla giriş yapılması önerisinde bulundu. İstanbul’un en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nde bu uygulamanın yapılması Kahramanmaraş için de çok yerinde bir karar olacağını düşünen vatandaşlar, kimin koronalı veya kimin temaslı olup olmadığı ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca Kahramanmaraş halkı Hes kodu sorgulamasının tüm mağaza ve market gibi yerlere de getirilmesinin faydalı olacağına dikkat çekti.

Trabzon Caddesi Kahramanmaraş’ın en işlek, en yoğun Caddesi hemen hemen herkesin bu caddede işi oluyor, bu önlem iyi olur bence. Bu hes koduyla giriş tedbirlerden bir tanesi ve önemli bir tedbir olmalı bence.