Kahramanmaraş'ta caddeler ve sokaklar boş kaldı!
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş’ta genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2021, 13:02 24.01.2021, 19:00
Yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında içişleri bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş Pazar gününe sakin başladı.
Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi.
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