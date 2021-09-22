Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'tan çaldıkları motosikleti yolcu otobüsüyle Gaziantep'e götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 18:26
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde motosiklet çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, motosikleti çalan kişilerin motosikleti çalıştırmadan bir süre iterek çevre yoluna çıkardığını ve durdurdukları yolcu otobüsünün bagajına yerleştirerek Gaziantep'e götürdüklerini belirledi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.A. (28) ve H.Ş'yi (20) Şehitkamil ilçesinde yakaladı.
Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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