Kahramanmaraş'ta çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Cihad Bal, aynı üniversitenin Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ertuğrul Altuntaş ve Doç. Dr. Kadir Karakuş ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yenice Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuncay Efe, orman atıklarının değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Akademisyenler, ağaç kabuğunun gövdeyi dış etkenlerden, yüksek ısı, soğuk ve darbelerden korumasından yola çıkılarak, bu özellikleri binalarda da uyarlayabilmek üzere geliştirdikleri fikirleri, proje haline getirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) da sunulan proje kapsamında gerekli aşamaların tamamlanmasıyla, farklı kombinasyonlarda 15 çeşit ısı yalıtım malzemesi üretildi.

Kızılçam kabuğunun, yapıştırıcılar ve borik asitle kaplanmasıyla üretilen, yangına karşı da dirençli olan, binaların iç ve dış yalıtımında kullanılabilecek malzeme için patent başvurusunda bulunuldu.