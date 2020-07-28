Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası’na otobüs seferleri başladı!

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hizmetlere ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kurbanlık alacak olan vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na rahat ulaşabilmesi için otobüs seferleri başlattı.

KMBB Hizmet Binası karşısından Canlı Hayvan Borsası’na hareket eden otobüs seferleri Perşembe gününe kadar devam edecek.

Belediye karşısından her gün saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00’da hareket eden otobüsler Canlı Hayvan Borsası’ndan ise 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.