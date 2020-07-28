Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası’na otobüs seferleri başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Canlı Hayvan Borsasına otobüs seferleri başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 14:41
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Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hizmetlere ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kurbanlık alacak olan vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na rahat ulaşabilmesi için otobüs seferleri başlattı.
KMBB Hizmet Binası karşısından Canlı Hayvan Borsası’na hareket eden otobüs seferleri Perşembe gününe kadar devam edecek.
Belediye karşısından her gün saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00’da hareket eden otobüsler Canlı Hayvan Borsası’ndan ise 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.
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