Kahramanmaraş'ta çarığa talep arttı!

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan esnaf, bu yaz yerli ve yabancı turistleri dört gözle bekliyor.



Aşılama da büyük ivme kazanan Türkiye, bazı yasaklarda gevşeme olunca hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü.



Tarihi kapalı çarşıda turistlerin en gözde mekanlarında biride çarıkçılar. Kendilerine has tasarımlarıyla ustaların hamaratlı el işçiliğinden ortaya çıkan çarıklar turistleri cezbediyor.