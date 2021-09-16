Kahramanmaraş'ta çarıkçılar turistlerin ilgisinden oldukça memnun
Pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan kapalı çarşı esnafları, bu yaz yerli ve yabancı turistlerin şehrimize gelmesiyle sezonlarını güler yüzle kapattı.
KAHRAMANMARAŞ 16.09.2021, 15:51 16.09.2021, 17:18
Tarihi kapalı çarşıda turistlerin en gözde mekanlarında biride çarıkçılar. Kendilerine has tasarımlarıyla ustaların hamaratlı el işçiliğinden ortaya çıkan çarıklar turistleri cezbetti.
Sektör temsilcilerinden Gizem Kaynar, Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmede; bu sezon çarık satışlarının %90 arttığını söyledi.
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