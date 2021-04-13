Kahramanmaraş'ta çarşı pazarda ramazan hareketliliği yaşanıyor

Kapalı çarşı saraçhane çarşısı gibi tarihi alışveriş yerlerinde, ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor.

İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, tezgâhlarda özellikle kahvaltılıklar, hurma, kahve, kuru yemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor.