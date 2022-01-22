Kahramanmaraş'ta çatı çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle besi damlarının çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2022, 09:33
Şekeroba Tarımsal Kalkınma Başkanı Bilal Nadir Demir, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle Beyoğlu ve Şekeroba mahallelerinde yaklaşık 10 ahırın çatısının çöktüğünü söyledi.
Çökme sonucu ciddi anlamda hasar gören ahırlarda 12 büyükbaşın telef olduğunu anlatan Demir, birçok kişinin de zarar gördüğünü ifade etti.
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