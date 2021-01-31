Kahramanmaraş'ta çatılar çöktü! 4 hayvan telef oldu 4 hayvan yaralı kurtuldu
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatıları çöken besihanelere anında müdahale ederek birçok hayvanı telef olmaktan kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 14:04 31.01.2021, 14:15
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam eden kar yağışlarına karşı yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.
Üç ayrı bölgede meydana gelen çatı çökmelerinde 4 hayvan telef olurken 4 hayvan yaralı kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aşırı kar yağışı sonucu Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi civarında bir besihanede meydana gelen çatı çökmesinde ekipler bir büyükbaş hayvanı telef olmaktan kurtardı.
Hasancıklı Mahallesi’nde meydana gelen çatı çökmesinde ise 1 dana telef olurken, 2 dana yaralı olarak kurtarıldı.
Dönüklü Mahallesi’nde Kasap Nuri Çiftliğinde meydana gelen çatı çökmesinde ise 3 koyun telef olurken iki koyun yaralı olarak kurtarıldı.
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