Kahramanmaraş'ta cerrahi maske içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kollarındaki cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği Y.D. (38) ve Y.Ç'yi (26) durdurdu.

Ekipler, yaptıkları üst aramasında, şüphelilerin kollarına taktıkları cerrahi maske içerisinde bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.