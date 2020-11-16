Kahramanmaraş'ta cerrahi maske içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kollarındaki cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2020, 17:54
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kollarındaki cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği Y.D. (38) ve Y.Ç'yi (26) durdurdu.
Ekipler, yaptıkları üst aramasında, şüphelilerin kollarına taktıkları cerrahi maske içerisinde bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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