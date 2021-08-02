Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 39 kişi tutuklandı!
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 39 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 23.07.2021 ile 30.07.2021 tarihleri arasında İl Geneli Polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda;
1- Dolandırıcılık , Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi
2- Kullanmak için uyusturucu veya uyarıcı madde bulundurmak sucundan 15 yıl 9 ay ve 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 2 kişi
3- Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi
4- Hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma suçundan 5 Yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi
5-Yaralama,Hırsızlık,Dolandırıcılık, Çocuğun cinsel istismarı, Kullanmak için uyusturucu veya uyarıcı madde bulundurmak vb suçlarindan 2 ile 4 yil arası hapis cezası ile aranan 12 kişi
6- Yaralama,Hırsızlık vb suçlardan 1 yıl altı hapis cezası ile aranan 22 kişi
7-Yakalama müzekkeresi ile aranan 15 kişi olmak üzere İlimiz genelinde;
Toplam 54 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş , 15'i ifadesi akabinde Serbest kalmış 39 kişi tutuklanmıştır.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0