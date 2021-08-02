Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 39 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta 23.07.2021 ile 30.07.2021 tarihleri arasında İl Geneli Polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda;



1- Dolandırıcılık , Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi

2- Kullanmak için uyusturucu veya uyarıcı madde bulundurmak sucundan 15 yıl 9 ay ve 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 2 kişi

3- Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi

4- Hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma suçundan 5 Yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi

5-Yaralama,Hırsızlık,Dolandırıcılık, Çocuğun cinsel istismarı, Kullanmak için uyusturucu veya uyarıcı madde bulundurmak vb suçlarindan 2 ile 4 yil arası hapis cezası ile aranan 12 kişi

6- Yaralama,Hırsızlık vb suçlardan 1 yıl altı hapis cezası ile aranan 22 kişi

7-Yakalama müzekkeresi ile aranan 15 kişi olmak üzere İlimiz genelinde;

Toplam 54 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş , 15'i ifadesi akabinde Serbest kalmış 39 kişi tutuklanmıştır.