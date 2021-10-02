Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 41 zanlı, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 19:49
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahlı yağma, nitelikli cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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