Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 68 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 68 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 17:58
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 68 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yılın ilk üç ayında belirlenen adreslere Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68'i tutuklandı, 173 zanlı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan açıklamada Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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