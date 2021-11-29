Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 133 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Hırsızlık, gasp, Yağma, çocuğu Kasten Öldürme ile birçok suçtan sabıkası olan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevki sağlandı.

Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzakeresi bulunan 68 kişi ise yakalanarak sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.