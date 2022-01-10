Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 99 kişi yakalandı

Ekiplerimiz düzenledikleri operasyonlarla, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 37 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M. E. (34), "Silahla Tehdit" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M. Z. (31), "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K(43)'nin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 99 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevki sağlandı. Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzakeresi bulunan 35 kişi ise yakalanarak sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.