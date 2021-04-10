Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 57 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 57 zanlı, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahla tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik, yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan aranan 94 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 37 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.
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