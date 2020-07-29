Kahramanmaraş'ta çevreyi rahatsız eden 515 sürücü ceza yedi!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren araçları son bir ayda sivil ve resmi ekipler aracılılığıyla yoğun bir takibe aldı. Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma sayesinde teknik değişiklik yapılarak modifiye edilmiş ve özellikle halk dilinde "pusturulmuş" diye tabir edilen 515 adet araç yakalandı. Yakalanan araçlara idari para cezası yazan polis, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 5 gün izin verip araçların takibini sürdürdü.

Takip edilen araçlardaki teknik değişikliği yerine getirmeyen 11 ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartılı egoz kullanan 39 olmak üzere toplam 50 araç trafikten men edildi. Ekiplerin çevreye rahatsızlık veren araçlarla ilgili mücadelesinin aynı şekilde devam edeceği aktarıldı.