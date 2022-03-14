Kahramanmaraş'ta çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi sonucu çiçek açan badem ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 11:34
İlçenin yüksek kesimlerinde mart ayıyla canlanmaya başlayan doğa, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Dün başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı sonrası çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı.
Üretici Ali Davarcı, yaptığı açıklamada, bu sene badem veriminin geçen yıllara oranla daha az olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yaklaşık 60 kök bademimiz var. Erken açtıkları için kardan nasibini aldılar. Buna bağlı olarak bu sene ürün rekoltemizin düşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.
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