Kahramanmaraş'ta çiçek ıhlamurun kilosu 200 lirayı buldu!
Kahramanmaraş’ta kış aylarının vazgeçilmez bitkisel şifası olan ve özellikle kış hastalıklarına karşı doğal antibiyotik işlevi gören ıhlamur, 200 TL’lik kilogram fiyatı ile adeta el yakıyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 12:57 03.10.2020, 13:09
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Sezon başlamadı ama fiyatı yükseklerde seyrediyor. Esnaf ıhlamurun kış ayları içeresinde, fiyatların 300- 400’leri göreceğini de belirtti.
Üreticinin ıhlamuru toplamadığı takdirde vatandaşa faturası büyük olacak, yani ıhlamur bu kış tezgâhlarda yerini alamayacak gibi gözüküyor.
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