Kahramanmaraş'ta çiçek ıhlamurun kilosu 200 lirayı buldu!

Sezon başlamadı ama fiyatı yükseklerde seyrediyor. Esnaf ıhlamurun kış ayları içeresinde, fiyatların 300- 400’leri göreceğini de belirtti.



Üreticinin ıhlamuru toplamadığı takdirde vatandaşa faturası büyük olacak, yani ıhlamur bu kış tezgâhlarda yerini alamayacak gibi gözüküyor.





