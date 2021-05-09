Kahramanmaraş'ta çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Tam kapanma sürecinde annelerimizi ziyaret edemesekte çiçekçiler bugün açıktı.

Saat 10 ile 17 arasında evlerine yakın olan çiçekçilerden çiçek alabilecek vatandaşlara yasaklar muaf iken, gelemeyen vatandaşlar ise hediyelerini telefonla ya da internetten sipariş verdi.

Merve Çiçek Evi İşletmecisi Vedat Yılmaz, telefondan siparişlerde yoğunluk olduğunu söyledi.