Kahramanmaraş'ta çiftçilere verilen fide desteği meyvelerini vermeye başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yerel kalkınmayı destekleme adına tarımsal üretim için çiftçilere verdiği fide desteği meyvelerini vermeye başladı.

KMBB Mahalle ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri 1.5 milyon fideyi çiftçiye yüzde 80 hibe ile vermişti.

Türk Patent Kurumu tarafından tescillenmiş Maraş Biberi’nin gelişimi adına yapılan bu destekleme çalışmaları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Başkan Güngör’ü hasada bekliyoruz

KMBB’nin fide desteğinden faydalanan biber üreticisi Ali Yavuz, destekten çok memnun kaldıklarını ifade ederek; “Bize sağladığı fide desteğinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin katkılarıyla, ülke genelinde meşhur olan bu Maraş Biberini yetiştirdik. Biber fidelerinin kalitesi, maliyetinin düşüklüğü ve zararlı otlarla mücadelede yardım edilmesi bize büyük kolaylıklar sağlıyor. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü hasat döneminde, yani 10 Ağustos’la 15 Ağustos arasında bekliyoruz” diye konuştu.