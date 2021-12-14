Kahramanmaraş'ta çiftliklerde hindi satışları başladı
Yeni yıla sayılı günler kala Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tamamen doğal ürünlerle beslenerek yetiştirilen hindilerin satışı başladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 14:54
Meralarda doğal olarak yetiştirilen ve yılbaşına sayılı günler kala satışları artan hindilere bu yıl beklenen ilgi olmadı
Şekeroba Mahallesi'nde hindi yetiştiriciliği yapan Mustafa Balçık, hindilerin merada yetiştirilmesinin alıcılardan tarafından fazla rağbet görmesini sağladığını ancak artan fiyatlardan dolayı satışlarda düşünün yaşandığını belirtti
Balçık, “Türkoğlu sınırları içerisinde yol kenarlarında yaklaşık 40 bin adet organik hindi görebilirsiniz. Ilçemiz organik hindinin merkezidir. İsteyene canlı olarak, isteyene de temiz, hijyenik ortamlarda kuru yolum temizlik yaparak da satış yapıyoruz. İlçemizin doğal güzelliklerinde, hindileri besleyerek Türkiye ekonomisine ve kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz." dedi
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