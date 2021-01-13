Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları yandı

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Şerefoğlu Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında sebze serası ve çok sayıda saman balyası alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, sera ile saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.