Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında sera ve saman balyaları yandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, sera ile çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.01.2021, 16:13
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Şerefoğlu Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında sebze serası ve çok sayıda saman balyası alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, sera ile saman balyaları kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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