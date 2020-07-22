Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı!
Alınan bilgiye göre, daha önce tartıştıkları ileri sürülen Y.G. ve Erkan Ç, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerindeki bir petrol istasyonunda karşılaştı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2020, 10:32 22.07.2020, 11:03
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Y.G, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Ç'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erkan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kaçan Y.G'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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