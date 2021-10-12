Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı!

Türkoğlu ilçesi kırsal Kaledibi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye iki helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, iki dozer ve bir greyder sevk edildi.

Alevler, 30 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.