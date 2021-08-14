Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 14:42
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#Kahramanmaraş #orman yangını #AksuTV #aksutv haber
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